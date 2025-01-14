Банки заходят в крипторинок. Intesa Sanpaolo купил Bitcoin на миллион евро
Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo совершил свою первую покупку Bitcoin на спотовом рынке. Соглашение, стоимостью примерно 1 млн евро, состоялось в понедельник, о чем сообщил руководитель отдела торговли цифровыми активами и инвестициям банка Николо Бардосья в электронном письме, которое стало доступным на онлайн-форуме 4chan. Об этом пишет Bloomberg.
Представители банка отказались комментировать операцию, хотя местные СМИ уже подтвердили эту информацию.
Еще в ноябре Bloomberg сообщал, что криптодепартамент Intesa получил внутреннее одобрение и завершил настройку технических систем для работы со спотовыми криптотрейдами. Открытый в 2023 году отдел ранее работал только с криптоопционами, фьючерсами и биржевыми фондами.
Этот шаг Intesa является частью более широкой тенденции, когда крупные финансовые компании активно интегрируют криптовалюты в свои бизнес-модели. Например, BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, собрал $51 млрд в своем спотовом Bitcoin ETF, запущенном год назад, и стремится расширить использование своей цифровой монеты в качестве залога для криптодеривативов. JPMorgan Chase также готовится к внедрению мгновенного расчета обмена валют через свою блокчейн-платформу, сообщает агентство.
В конце декабря Европейский Союз принял первые региональные крипторегуляции, создающие предпосылки для более широкого внедрения цифровых активов среди финансовых компаний.
- На фоне этих изменений криптовалюты демонстрируют нестабильность. В понедельник Bitcoin коротко опускался ниже $90 000, потеряв почти 5% с начала 2025 года, после чего частично восстановил позиции. В прошлом месяце стоимость Bitcoin достигла рекорда в $108 316.