Банки заходят в крипторинок. Intesa Sanpaolo купил Bitcoin на миллион евро

Итальянский банк Intesa Sanpaolo впервые купил 11 Bitcoin на спотовом рынке, усиливая свое присутствие на крипторынке

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo совершил свою первую покупку Bitcoin на спотовом рынке. Соглашение, стоимостью примерно 1 млн евро, состоялось в понедельник, о чем сообщил руководитель отдела торговли цифровыми активами и инвестициям банка Николо Бардосья в электронном письме, которое стало доступным на онлайн-форуме 4chan. Об этом пишет Bloomberg.

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Представители банка отказались комментировать операцию, хотя местные СМИ уже подтвердили эту информацию.

Еще в ноябре Bloomberg сообщал, что криптодепартамент Intesa получил внутреннее одобрение и завершил настройку технических систем для работы со спотовыми криптотрейдами. Открытый в 2023 году отдел ранее работал только с криптоопционами, фьючерсами и биржевыми фондами.

Этот шаг Intesa является частью более широкой тенденции, когда крупные финансовые компании активно интегрируют криптовалюты в свои бизнес-модели. Например, BlackRock, крупнейший в мире управляющий активами, собрал $51 млрд в своем спотовом Bitcoin ETF, запущенном год назад, и стремится расширить использование своей цифровой монеты в качестве залога для криптодеривативов. JPMorgan Chase также готовится к внедрению мгновенного расчета обмена валют через свою блокчейн-платформу, сообщает агентство.

В конце декабря Европейский Союз принял первые региональные крипторегуляции, создающие предпосылки для более широкого внедрения цифровых активов среди финансовых компаний.

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