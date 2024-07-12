Банки знизили ставки за депозитами для населення
У червні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,8% річних, що на 0,2 відсоткових пункти нижче, ніж у попередньому місяці, свідчать оперативні дані Національного банку України.
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Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.
Таким чином, ставки за депозитами у гривні трохи перевищують рівень очікуваної інфляції, яка, за прогнозами уряду та НБУ, до кінця року становитиме близько 8%.
Ставки за валютними депозитами залишаються на мінімальному рівні. Проте з початку року курс долара зріс на 8%, що практично нівелює різницю у ставках між гривневими та валютними вкладами. Прогнози вказують на подальше зростання курсу долара.
Депозитний портфель банків для населення зріс на 2,2% до 1,142 трлн гривень і перевищив рівень початку року (1,078 трлн гривень).
- Національний банк прогнозує пришвидшення інфляції в наступні місяці та її вихід за межі цільового діапазону (5% +/- 1 в.п.) до кінця року.
- Прискорення інфляції буде пов'язане з нижчим урожаєм після торішніх рекордів, перенесенням на ціни зростання заробітних плат, підвищенням тарифів на електроенергію та збереженням тиску на витрати бізнесу в умовах війни.
- Крім того, потенційне підвищення непрямих податків і акцизів для фінансування бюджетних потреб теж може мати додатковий внесок до показника інфляції цього року.
- Індекс споживчих цін у червні 2024 року в річному вираженні прискорився з 3,3% до 4,8%. Протягом останніх трьох місяців цей показник майже не мінявся і становив 3,2-3,3%. Різке зростання у червні пов'язане із підвищенням тарифів на електроенергію на 63,6%.