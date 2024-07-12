Банки снизили ставки по депозитам для населения

Ставки по депозитам в гривне несколько превышают уровень ожидаемой инфляции

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В июне 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в прошлом месяце, свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

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Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.

Таким образом, ставки по депозитам в гривне несколько превышают уровень ожидаемой инфляции, которая, по прогнозам правительства и НБУ, до конца года составит около 8%.

Ставки по валютным депозитам остаются на минимальном уровне. Тем не менее с начала года курс доллара вырос на 8%, что практически нивелирует разницу в ставках между гривневыми и валютными вкладами. Прогнозы указывают на дальнейший рост курса доллара.

Депозитный портфель банков для населения вырос на 2,2% до 1,142 трлн гривен и превысил уровень начала года (1,078 трлн гривен).