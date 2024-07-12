Банки снизили ставки по депозитам для населения
В июне 2024 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 10,8% годовых, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в прошлом месяце, свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.
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Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.
Таким образом, ставки по депозитам в гривне несколько превышают уровень ожидаемой инфляции, которая, по прогнозам правительства и НБУ, до конца года составит около 8%.
Ставки по валютным депозитам остаются на минимальном уровне. Тем не менее с начала года курс доллара вырос на 8%, что практически нивелирует разницу в ставках между гривневыми и валютными вкладами. Прогнозы указывают на дальнейший рост курса доллара.
Депозитный портфель банков для населения вырос на 2,2% до 1,142 трлн гривен и превысил уровень начала года (1,078 трлн гривен).
- Национальный банк прогнозирует ускорение инфляции в последующие месяцы и ее выход за пределы целевого диапазона (5% +/- 1 п.п.) до конца года.
- Ускорение инфляции будет связано с более низким урожаем после прошлогодних рекордов, перенесением на цены роста заработных плат, повышением тарифов на электроэнергию и сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны.
- Кроме того, потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд тоже может внести дополнительный вклад к показателю инфляции в этом году.
- Индекс потребительских цен в июне 2024 г. в годовом выражении ускорился с 3,3% до 4,8%. За последние три месяца этот показатель почти не менялся и составлял 3,2-3,3%. Резкий рост в июне связан с повышением тарифов на электроэнергию на 63,6%.