БЕБ просить про заочний суд над власницею Айбокс Банку: вона за кордоном

БЕБ хоче прискорити суд у справі про відмивання близько 5 млрд грн для нелегальних казино

Фото: Айбокс Банк / Facebook

Бюро економічної безпеки звернулося до Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про спеціальне досудове розслідування (in absentia) у справі власниці Айбокс Банку. Йдеться про відмивання близько 5 млрд грн для нелегальних казино, повідомила пресслужба БЕБ.

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Акціонерами Айбокс Банку є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Олена Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.

За даними слідства, підозрювані, зокрема акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс Банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. Водночас у призначенні платежу вони вказували оплату товарів та послуг, яких не існує.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, зокрема його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Її було оголошено в розшук. Нині жінка переховується за кордоном.

Матеріали стосовно акціонерки Айбокс Банку та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей" та ст. 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

БЕБ стверджує, що адвокати Шевцової всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності.

Зокрема, у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні перенесення розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з'являються на судові засідання.

"Така тактика не лише перешкоджає завершенню досудового розслідування, а й унеможливлює ініціацію подання цивільного позову задля відшкодування збитків, завданих державному бюджету України", – пояснили у БЕБ.