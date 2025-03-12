БЭБ просит о заочном суде над владелицей Айбокс Банка: она за границей
Бюро экономической безопасности обратилось в Лычаковский районный суд г. Львова с ходатайством о специальном досудебном расследовании (in absentia) по делу владелицы Айбокс Банка. Речь идет об отмывании около 5 млрд грн для нелегальных казино, сообщила пресс-служба БЭБ.
Акционерами Айбокс Банка являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Елена Шевцова, владеющая 24,98% акций.
По данным следствия, подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в Айбокс Банке.
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино переводили деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. В то же время в назначении платежа они указывали оплату товаров и услуг, которых не существует.
На основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении. Она была объявлена в розыск. Сейчас женщина скрывается за границей.
Материалы в отношении акционера Айбокс Банка и двух ее пособниц выделены в отдельное уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей" и ст. 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".
БЭБ утверждает, что адвокаты Шевцовой всячески затягивают расследование для отсрочки ее привлечения к уголовной ответственности.
В частности, в деле постоянно меняются защитники, каждый раз требуя времени на ознакомление с материалами, инициируются многочисленные переносы рассмотрения дела, а назначенные бесплатные адвокаты не приходят на судебные заседания.
"Такая тактика не только препятствует завершению досудебного расследования, но и делает невозможным инициацию подачи гражданского иска для возмещения ущерба, нанесенного государственному бюджету Украины", – пояснили в БЭБ.
- 7 марта 2023 года Национальный банк отозвал банковскую лицензию Айбокс Банка и ликвидировал его. На следующий день Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыски в офисах Айбокс Банка.
- В июле 2023-го СБУ сообщила о подозрении совладелице банка Шевцовой и двум его топ-менеджерам. В июне 2024 года суд арестовал двух руководителей департаментов Айбокс Банка.