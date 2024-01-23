Бізнес бере по 1,4 млрд грн доступних кредитів щотижня з початку 2024 року

За майже чотири роки з початку дії програми доступних кредитів бізнес взяв близько 80 000 кредитів на 271 млрд грн

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Банки видали бізнесу 4,3 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" за три тижні з початку 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Лише за минулий тиждень 254 підприємці отримали 1,6 млрд грн доступних кредитів, уточнюють у міністерстві.

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За три тижні 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення оборотних коштів – на 1,9 млрд грн, на реалізацію інвестиційних проєктів – 544 млн грн, переробні підприємства взяли 1 млрд грн кредитів, бізнес, що працює у зоні високого воєнного ризику – 880 млн грн.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, які працюють у сферах сільського господарства (49%), гуртової та роздрібної торгівлі (26%), переробної промисловості (16%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та Київ.

Загалом з початку дії програми (лютий 2020 року) було видано близько 80 000 кредитів на 271 млрд грн.

У програмі беруть участь 45 банків. Найбільшу кількість кредитів з початку дії програми видали ПриватБанк (36200), Ощадбанк (12100) та Райффайзен (5400).

28 грудня 2023 року Кабмін вирішив виключити великий бізнес із програм допомоги 5-7-9%.

19 січня 2024 року кредитний портфель єОселі наблизився до рівня довоєнної іпотеки.

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