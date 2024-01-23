Бизнес берет по 1,4 млрд грн доступных кредитов каждую неделю с начала 2024 года

За почти четыре года с начала действия программы доступных кредитов бизнес взял около 80 000 кредитов на 271 млрд грн

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Банки выдали бизнесу 4,3 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" за три недели с начала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Только за прошлую неделю 254 предпринимателя получили 1,6 млрд грн доступных кредитов, уточняют в министерстве.

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За три недели 2024 года предприниматели взяли больше всего доступных кредитов на пополнение оборотных средств – на 1,9 млрд грн, на реализацию инвестиционных проектов – 544 млн грн, перерабатывающие предприятия взяли 1 млрд грн кредитов, бизнес, работающий в зоне высокого военного риска – 880 млн грн.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства (49%), оптовой и розничной торговли (26%), перерабатывающей индустрии (16%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров — Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и Киев.

Всего с начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано около 80 000 кредитов на 271 млрд грн.

В программе участвуют 45 банков. Наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали ПриватБанк (36 200), Ощадбанк (12 100) и Райффайзен (5400).

28 декабря 2023 года Кабмин решил исключить большой бизнес из программ помощи 5-7-9%.

19 января 2024 года кредитный портфель єОсели приблизился к уровню довоенной ипотеки.

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