Боголюбов слідом за Коломойським остаточно програв суд про повернення акцій ПриватБанку

Господарський суд Києва закрив справу за позовом Геннадія Боголюбова про визнання недійсною націоналізації ПриватБанку у 2016 році та підтвердив неможливість повернення акцій колишнім власникам. Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Справу за позовом Боголюбова розглядали з 2020 року.

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"У даній справі Боголюбов, колишній власник ПриватБанку, намагався витребувати акції націоналізованого ПриватБанку у свою власність. Суд закрив провадження у даній справі, як того і вимагає Закон №590. Це перемога правосуддя та держави як єдиного акціонера банку", – прокоментував адвокат ПриватБанку Віктор Тарасенков.

Під час розгляду справи суд врахував практику Великої палати Верховного Суду у справі Олександра Дубілета та на підставі Закону №590 закрив провадження у цій справі щодо націоналізації ПриватБанку, йдеться у повідомленні.

Відповідно до приписів цього закону провадження у всіх подібних судових справах підлягає закриттю, якщо колишні акціонери ПриватБанку вибрали неналежний спосіб захисту своїх інтересів.

У середині листопада суд також закрив справу про оскарження націоналізації ПриватБанку Ігорем Коломойським.

Після націоналізації ПриватБанку держава витратила 155 млрд грн на його фінансове оздоровлення. Завдяки операції bail-in статутний капітал ПриватБанку вдалося збільшити на 29,4 млрд грн. Її легітимна мета та законність підтверджена висновками Великої палати Верховного Суду за позовом колишнього акціонера банку Олександра Дубілета.

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