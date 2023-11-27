Боголюбов вслед за Коломойским окончательно проиграл суд о возврате акций ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева закрыл дело по иску Геннадия Боголюбова о признании недействительной национализации ПриватБанка в 2016 году и подтвердил невозможность возвращение акций бывшим собственникам. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Дело по иску Боголюбова рассматривалось с 2020 года.

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"В данном деле Боголюбов, бывший владелец ПриватБанка, пытался истребовать акции национализированного ПриватБанка в свою собственность. Суд закрыл производство по данному делу, как того и требует Закон №590. Это победа правосудия и государства как единственного акционера банка", — прокомментировал адвокат ПриватБанка Виктор Тарасенков.

При рассмотрении дела суд учел практику Большой палаты Верховного Суда по делу Александра Дубилета и на основании Закона №590 закрыл производство по данному делу относительно национализации ПриватБанка, говорится в сообщении.

В соответствии с предписаниями данного закона производство по всем подобным судебным делам подлежит закрытию, если бывшими акционерами ПриватБанка избран ненадлежащий способ защиты своих интересов.

В середине ноября суд также закрыл дело об оспаривании национализации ПриватБанка Игорем Коломойским.

После национализации ПриватБанка государство потратило 155 млрд грн на его финансовое оздоровление. Благодаря операции bail-in уставный капитал ПриватБанка удалось увеличить на 29,4 млрд грн. Ее легитимная цель и законность подтверждена выводами Большой палаты Верховного Суда по иску бывшего акционера банка Александра Дубилета.

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