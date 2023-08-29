Чехія перевірить Raiffeisen Bank через роботу у Росії. Підозрюють у фінансуванні війни

Національний центр боротьби з тероризмом Чехії розпочав розслідування щодо Raiffeisen Bank International, передає Чеське телебачення. Продовжуючи бізнес у Росії, австрійська компанія фактично фінансує вторгнення в Україну, вважає Асоціація за права громадян та підприємців, яка подала скаргу на банк.

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Австрійська банківська група Raiffeisenbank International – найбільший європейський банк, який досі залишається в Росії. Прибуток у вигляді податків надходить до бюджету російської держави, пояснили ініціатори розслідування.

"Як це можливо, що ми раптом виявляємо у бухгалтерських звітах, що вони витрачають сотні мільйонів на тероризм, на підтримку військової машини?" – заявив один із них – Лібор Малечек.

Представник поліції Ондржей Моравчик підтвердив, що центр боротьби з тероризмом проводить розслідування щодо Raiffeisen Bank. Надати додаткову інформацію він відмовився.

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Крім цього, група клієнтів Raiffeisen Bank у Чехії створила петицію, закликавши банк піти з Росії.

"Ідея розплачуватись тією ж карткою, що й, образно кажучи, постачальник військової техніки для російської армії, наприклад, для нас нестерпна", – заявив один з авторів петиції Ладислав Пельцл.

Банк своєю чергою запевняє, що обмежує свою діяльність у Росії. Генеральний директор Raiffeisen Bank International Йохан Штробль 29 серпня підтвердив, що готовий продати російську дочірню компанію або виділити її в окремий бізнес. Однак назвати конкретні терміни він не може.