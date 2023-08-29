Чехия проверит Raiffeisen Bank из-за работы в России. Подозревают в финансировании войны
Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии начал расследование в отношении Raiffeisen Bank International, передает Чешское телевидение. Продолжая бизнес в России, австрийская компания фактически финансирует вторжение в Украину, считает Ассоциация за права граждан и предпринимателей, которая подала жалобу на банк.
Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International — крупнейший европейский банк, до сих пор остающийся в России. Прибыль в виде налогов поступает в бюджет российского государства, объяснили инициаторы расследования.
"Как это возможно, что мы вдруг обнаруживаем в бухгалтерских отчетах, что они тратят сотни миллионов на терроризм, на поддержку военной машины?" – заявил один из них – Либор Малечек.
Представитель полиции Ондржей Моравчик подтвердил, что центр по борьбе с терроризмом проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank. Предоставить дополнительную информацию он отказался.
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Кроме этого, группа клиентов Raiffeisen Bank в Чехии создала петицию, призвав банк уйти из России.
"Идея расплачиваться той же картой, что и, образно говоря, поставщик военной техники для российской армии, например, для нас невыносима", – заявил один из авторов петиции Ладислав Пельцл.
Банк в свою очередь уверяет, что ограничивает свою деятельность в России. Генеральный директор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль 29 августа подтвердил, что готов продать российскую дочернюю компанию или выделить ее в отдельный бизнес. Однако назвать конкретные сроки он не может.
- Raiffeisen Bank International попал в список международных спонсоров войны из-за того, что его банк в России продолжает работать даже на второй год полномасштабной войны. На Raiffeisen Bank International из-за этого оказывали давление Европейский центробанк и собственные акционеры.
- 30 апреля RBI окончательно определился с будущим своего банка в России – это будет либо продажа, либо отсоединение.
- 5 мая Raiffeisen Bank заявил, что закрыл все корреспондентские счета российских банков.
- Тогда же стало известно, что Raiffeisen втрое увеличил прибыль в России за квартал.
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