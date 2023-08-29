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Чехия проверит Raiffeisen Bank из-за работы в России. Подозревают в финансировании войны

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 13:13
Чехия проверит Raiffeisen Bank из-за работы в России. Подозревают в финансировании войны - Фото
Фото: EPA

Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии начал расследование в отношении Raiffeisen Bank International, передает Чешское телевидение. Продолжая бизнес в России, австрийская компания фактически финансирует вторжение в Украину, считает Ассоциация за права граждан и предпринимателей, которая подала жалобу на банк.

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Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International — крупнейший европейский банк, до сих пор остающийся в России. Прибыль в виде налогов поступает в бюджет российского государства, объяснили инициаторы расследования.

"Как это возможно, что мы вдруг обнаруживаем в бухгалтерских отчетах, что они тратят сотни миллионов на терроризм, на поддержку военной машины?" – заявил один из них – Либор Малечек.

Представитель полиции Ондржей Моравчик подтвердил, что центр по борьбе с терроризмом проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank. Предоставить дополнительную информацию он отказался.

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Кроме этого, группа клиентов Raiffeisen Bank в Чехии создала петицию, призвав банк уйти из России.

"Идея расплачиваться той же картой, что и, образно говоря, поставщик военной техники для российской армии, например, для нас невыносима", – заявил один из авторов петиции Ладислав Пельцл.

Банк в свою очередь уверяет, что ограничивает свою деятельность в России. Генеральный директор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль 29 августа подтвердил, что готов продать российскую дочернюю компанию или выделить ее в отдельный бизнес.  Однако назвать конкретные сроки он не может.

Вера Касиян
Raiffeisen Bank InternationalРоссиячехияфинансирование терроризма
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