Raiffeisen Bank в России ужесточил условия приема долларов. Минимальная комиссия – $1000
Raiffeisen Bank, который продолжает работать в России, объявил о новом ужесточении условий валютных переводов. С 1 сентября банк вводит комиссию 50% за входящие переводы в долларах США из других банков, говорится на сайте российского представительства Raiffeisen Bank.
Такое решение банк объяснил изменением рыночных условий и рекомендовал клиентам использовать другие способы получения платежа.
Комиссия вводится на перевод долларов из других банков на счета физлиц и малого бизнеса. Минимальный размер комиссии – $1000, но не более суммы поступления, максимальный – $10 000.
С 1 августа Raiffeisen Bank перестал принимать и покупать доллары и евро у клиентов в кассах банка. Это объяснили "необходимостью эффективно управлять своей валютной позицией".
21 августа так же поступил Ситибанк. В России прием и покупка долларов США и евро в кассах банка "временно приостанавливается" с 22 августа.
В начале августа российское отделение Ситибанка ввело комиссию 5% за внесение наличных долларов и евро на счета через свои кассы. Также клиентам закрыли возможность пополнять счета с помощью почтовых переводов через отделения Почты России.
С 19 августа Ситибанк приостановил возможность переводить средства через IVR и систему автоматического банковского обслуживания Citiphone.
К этому моменту несколько крупных банков в РФ ввели комиссии за операции с наличной валютой, включая Юникредит банк, БКС банк и Тинькофф банк.
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