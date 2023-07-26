В РФ Райффайзенбанк перестал принимать и покупать доллары и евро у клиентов в кассах банка

В России Райффайзенбанк объявил, что с 1 августа 2023 года приостановит прием и покупку наличной валюты у клиентов — физических лиц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте банка.

"Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность", — говорится в сообщении.

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Райффайзенбанк подчеркнул, что в мобильном приложении и онлайн-банке доступны валютные переводы и конвертация рублей в иностранную валюту.

С 1 августа Райффайзенбанк также введет комиссию за внесение рублей на рублевые счета в кассах банка. На сумму до 200 тысяч рублей комиссия составит 1%, но не менее 300 рублей.

После российского вторжения в Украину Райффайзенбанк неоднократно ужесточал условия работы с клиентами в России. Так, в июне 2023 года банк из-за "изменения рыночных условий" ввел комиссию 50% для физических лиц за входящие переводы в долларах из других банков. В феврале Райффайзенбанк начал закрывать корреспондентские счета российским кредитным организациям.

В январе управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США — курирующее санкционное подразделение — начало расследование в отношении Raiffeisen Bank и потребовало предоставить информацию об операциях "в связи с последними событиями вокруг России и Украины".