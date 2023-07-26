У РФ Райффайзенбанк перестав приймати та купувати долари та євро у клієнтів у касах банку
У Росії Райффайзенбанк оголосив, що з 1 серпня 2023 року тимчасово призупинить приймання та купівлю готівкової валюти у клієнтів – фізичних осіб. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті банку.
"Рішення пов'язане з необхідністю ефективно керувати валютною позицією банку. Коли ситуація зміниться, ми повернемо цю можливість", – йдеться у повідомленні.
Райффайзенбанк підкреслив, що в мобільному застосунку та онлайн-банку доступні валютні перекази та конвертація рублів в іноземну валюту.
З 1 серпня Райффайзенбанк також запровадить комісію за внесення рублів на рублеві рахунки в касах банку. На суму до 200 тисяч рублів комісія становитиме 1%, але не менше 300 рублів.
Після російського вторгнення в Україну Райффайзенбанк неодноразово посилював умови роботи з клієнтами в Росії. Так, у червні 2023 року банк через "зміну ринкових умов" запровадив комісію 50% для фізичних осіб за вхідні перекази в доларах з інших банків. У лютому Райффайзенбанк почав закривати кореспондентські рахунки російським кредитним організаціям.
У січні управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США — куруючий санкційний підрозділ — розпочало розслідування щодо Raiffeisen Bank і вимагало надати інформацію про операції "у зв'язку з останніми подіями навколо Росії та України".
- На початку січня стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, зокрема Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.
- Після цього Національний банк України наголосив на неприпустимості співпраці міжнародних банків з Росією та Білоруссю, закликав їх виконати свої обіцянки та остаточно вийти з ринку країн-агресорів.
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