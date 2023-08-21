Raiffeisen Bank у Росії посилив умови приймання доларів. Мінімальна комісія – $1000
Raiffeisen Bank, який продовжує працювати в Росії, оголосив про нове посилення умов валютних переказів. З 1 вересня банк запроваджує комісію 50% за вхідні перекази в доларах США з інших банків, йдеться на сайті російського представництва Raiffeisen Bank.
Таке рішення банк пояснив зміною ринкових умов та рекомендував клієнтам використовувати інші способи отримання платежу.
Комісія вводиться на переказ доларів з інших банків на рахунки фізосіб та малого бізнесу. Мінімальний розмір комісії – $1000, але не більше від суми надходження, максимальний – $10 000.
З 1 серпня Raiffeisen Bank перестав приймати та купувати долари та євро у клієнтів у касах банку. Це пояснили "необхідністю ефективно керувати своєю валютною позицією".
21 серпня так само вчинив Сітібанк. У Росії приймання і купівля доларів США і євро в касах банку "тимчасово припиняється" з 22 серпня.
На початку серпня російське відділення Сітібанку запровадило комісію 5% за внесення готівкових доларів та євро на рахунки через свої каси. Також клієнтам закрили можливість поповнювати рахунки за допомогою поштових переказів через відділення Пошти Росії.
З 19 серпня Сітібанк призупинив можливість переказувати кошти через IVR та систему автоматичного банківського обслуговування Citiphone.
До цього моменту кілька великих банків РФ ввели комісії за операції з готівковою валютою, включно з Юнікредит банком, БКС банком і Тінькофф банком.
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