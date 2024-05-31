Credit Suisse, банк зі 168-річною історією, припинив існування

Фото: EPA

Швейцарська банківська група UBS Group AG у п'ятницю, 31 травня, оголосила про завершення поглинання колишнього конкурента Credit Suisse Group AG. Про це йдеться на сайті групи.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Сьогодні Credit Suisse AG була знята з реєстрації в Комерційному регістрі кантону Цюрих і припинила своє існування як окрема юридична особа", – сказано в заяві.

UBS AG успадкувала всі права й зобов'язання Credit Suisse AG, зокрема й усі непогашені боргові інструменти останньої.

Гендиректор UBS Серджіо Ермотті заявив про досягнення "важливої віхи на шляху інтеграції". Це "критично важливо для полегшення міграції клієнтів на платформи UBS" і "відкриє наступний етап витрат, капіталу, фінансування та податкових пільг".

За рік з моменту екстреного поглинання UBS виконав багато з того, що мав намір зробити, погоджуючись на покупку Credit Suisse, пише Bloomberg. Компанія відокремила багато непотрібних їй активів, оновила свої керівні команди й почала об'єднувати окремі ІТ-системи двох компаній.

Перехід до єдиної проміжної холдингової компанії у США заплановано на 7 червня, а злиття Credit Suisse (Schweiz) AG та UBS Switzerland AG очікується у третьому кварталі 2024 року за умови отримання решти дозволів регулювальних органів, зазначається в заяві банківської групи.

Припинення діяльності Credit Suisse Group AG як окремої юридичної особи завершує історію банку, який відіграв центральну роль в історії та розвитку Швейцарії. Колишній Schweizerische Kreditanstalt був заснований 1856 року для фінансування будівництва залізничної мережі.

Credit Suisse Group була представлена в 56 країнах. Працювала у приватному й інвестиційному банкінгу і керуванні активами.

Credit Suisse не торгувався як єдине підприємство з 13 червня 2023 року, коли відбувся перший етап завершення злиття. Акції банку були виключені з лістингу Швейцарської фондової біржі та Нью-Йоркської фондової біржі відповідно.