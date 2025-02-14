До аграрного держреєстру приєдналися 30 банків. Видають пільгові кредити сільгоспкомпаніям

З початку року аграрії можуть отримати пільговий кредит, лише якщо вони зареєстровані у Державному аграрному реєстрі

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До Державного аграрного реєстру (ДАР) у січні 2025 року доєдналися 30 українських банків, які беруть участь у програмі доступних кредитів "5-7-9%". Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Наприкінці грудня Камін продовжив до 31 березня 2026 року програму "Доступні кредити 5-7-9%" для агрокомпаній. Водночас вказав, що кредити видаватимуться лише тим підприємствам, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі.

Як пояснювали в Мінагрополітики, ці умови спрямовані на те, щоб підтримати агропідприємства через доступні кредити, знизити собівартість аграрної продукції, уникнути дефолту за наявними кредитами та здійснювати державну підтримку сільгоспвиробників.

Приєднання банків до аграрного держреєстру означає, що "в аграріїв тепер більше можливостей обрати той банк, послуги якого їм вигідні, а банкам полегшало ідентифікувати сільгоспвиробників", – прокоментував міністр агрополітики Віталій Коваль.

ДАР інтегрується з сімома реєстрами, зокрема Єдиним державним реєстром та Державним реєстром прав на нерухоме майно.