К аграрному госреестру подключились 30 банков. Выдают льготные кредиты сельхозкомпаниям

С начала года аграрии могут получить льготный кредит, только если они зарегистрированы в Государственном аграрном реестре

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К Государственному аграрному реестру (ГАР) в январе 2025 года подключились 30 украинских банков, которые участвуют в программе доступных кредитов "5-7-9%". Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В конце декабря Камин продлил до 31 марта 2026 года программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для агрокомпаний. При этом указал, что кредиты будут выдаваться только тем агропредприятиям, которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре.

Как объясняли в Минагрополитики, эти условия направлены на то, чтобы поддержать агропредприятия через доступные кредиты, снизить себестоимость аграрной продукции, избежать дефолта по имеющимся кредитам и осуществлять государственную поддержку сельхозпроизводителей.

Присоединение банков к аграрному госреестру означает, что "у аграриев теперь больше возможностей выбрать тот банк, услуги которого им выгодны, а банкам стало легче идентифицировать сельхозпроизводителей", — прокомментировал министр агрополитики Виталий Коваль.

ГАР интегрируется с семью реестрами, в том числе Единым государственным реестром и Государственным реестром прав на недвижимое имущество.