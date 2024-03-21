Долар почав дешевшати. Курси валют у банках

Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

У четвер, 21 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 11 коп. і склав 38,81 грн. Курс продажу опустився на 14 коп. — до 39,33 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,2 грн, максимальний – 39 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,24 грн, максимальний – 39,5 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 1 коп. і складає 42,22 грн. Курс продажу піднявся на 1 коп. — до 43,01 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,2 грн, максимальний – 42,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,7 грн, а максимальний – 43,3 грн.

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