Доллар начал дешеветь. Курсы валют в банках

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

В четверг, 21 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 11 коп. и составил 38,81 грн. Курс продажи опустился на 14 коп. — до 39,33 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,2 грн, максимальный – 39 грн. Для продажи минимальный курс – 39,24 грн, максимальный – 39,5 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 42,22 грн. Курс продажи поднялся на 1 коп. — до 43,01 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,2 грн, максимальный – 42,6 грн. Для продажи минимальный курс – 42,7 грн, а максимальный – 43,3 грн.

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