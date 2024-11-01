Долар почав дорожчати: Який курс зафіксував НБУ на понеділок

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Офіційний курс долара

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 4 листопада, курс гривні відносно долара впав на 7 коп. і складає 41,2891 за 1 долар.

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Який курс євро встановив Нацбанк

Стосовно євро національна валюта подешевшала на 12 коп. і становить 44,968 за 1 євро.

Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 1 листопада, склав 41,06 грн, курс продажу – 41,53 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,55 грн, для продажу – 45,23 грн.