Доллар начал дорожать: Какой курс зафиксировал НБУ на понедельник

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 4 ноября, курс гривни по отношению к доллару упал на 7 коп. и составляет 41,2891 за 1 доллар.

Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта подешевела на 12 коп. и составляет 44,968 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 1 ноября, составил 41,06 грн, курс продажи – 41,53 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,55 грн, для продажи – 45,23 грн.