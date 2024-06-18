Долар подешевшав. Готівкові курси валют

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У вівторок, 18 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, впав на 2 коп. і складає 40,5 грн. Курс продажу знизився на 3 коп. до 41,05 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 39,9 грн, максимальний – 40,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,92 грн, максимальний – 41,5 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 1 коп. і становить 43,39 грн. Курс продажу збільшився також на 1 коп. до 44,24 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 42,65 грн, максимальний – 43,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 44 грн, а максимальний – 44,5 грн.

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