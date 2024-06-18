Доллар подешевел. Наличные курсы валют

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Во вторник, 18 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 2 коп. и составляет 40,5 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. до 41,05 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,9 грн, максимальный – 40,7 грн. Для продажи минимальный курс – 40,92 грн, максимальный – 41,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 43,39 грн. Курс продаж увеличился также на 1 коп. до 44,24 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,65 грн, максимальный – 43,8 грн. Для продажи минимальный курс – 44 грн, а максимальный – 44,5 грн.

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