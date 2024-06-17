Восстановление энергосистемы Украины: ЕБРР увеличит финансирование

Частные компании также могут претендовать на финансирование

Последствия попадания по энергетической инфраструктуре. Фото: Ивано-Франковская областная прокуратура

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность увеличения своей поддержки для Украины, чтобы помочь стране преодолеть критический дефицит электроэнергии, обостряющийся накануне третьей зимы военного времени. Об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью для Bloomberg.

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В этом месяце ЕБРР выделил 300 млн евро Украине на помощь государственным энергетическим компаниям в ремонте поврежденных объектов и строительстве новых децентрализованных генерирующих мощностей. Президент банка отметила, что финансирование может быть увеличено.

"Это только начало, отправная точка, и эта сумма может возрасти. Мы исследуем возможности предоставления дополнительной поддержки и развития системы производства электроэнергии", – сказала Рено-Бассо, добавив, что частные компании также могут претендовать на финансирование.

По ее словам, ЕБРР будет продолжать оказывать поддержку в размере от 1,5 до 2 млрд евро в год на инфраструктуру, энергетическую безопасность, восстановление и модернизацию. После того как Россия сместила фокус атак с энергетических сетей на разрушение электростанций, "бизнесу необходимо диверсифицировать поставки", подчеркнула Рено-Бассо.

Также она акцентировала на важности сохранения программы Международного валютного фонда и проведения антикоррупционных реформ в соответствии с соглашением, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку, включая выплату кредита в размере 2,2 млрд долларов для покрытия бюджета.

В настоящее время перспективы финансирования Украины до конца этого года остаются стабильными, поскольку международные партнеры, вероятно, выполнят свои обязательства по поддержке страны, отметила Рено-Бассо.

"Однако 2025 год, особенно зима, будет непростым. Нужно больше ясности по поводу того, как покрыть финансовый дефицит", – сказала она.