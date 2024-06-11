Украина получила заверения, что получит деньги на 2024 год. С 2025-м есть вопросы

Международные партнеры пообещали, что проблем с финансовой поддержкой Украины в 2024 году не будет

Фото: Сергей Марченко / Facebook

Министр финансов Сергей Марченко получил от международных партнеров заверения, что Украина получит все необходимые деньги на 2024 год. Ситуация с 2025-м пока неопределенная, написал он в Facebook по результатам десятого заседания руководящего комитета Координационной платформы доноров Украины в Берлине.

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"Благодаря совместным усилиям с партнерами, в том числе в рамках Координационной платформы, мы получили заверения по поводу привлечения необходимого объема средств до конца 2024 года. Теперь критически важно, чтобы поддержка поступала ритмично и предсказуемо, что будет способствовать стабильности и сбалансированности госбюджета", — написал Марченко.

"Дальше совместно работаем над обеспечением источников для финансирования бюджетных нужд в 2025 году", – добавил он.

По программе Ukraine Facility Украина в 2025 году может получить 12,5 млрд евро от своего основного финансового донора, Европейского Союза, но второй по величине донор, Соединенные Штаты Америки, пока не гарантировал продолжение финансовой помощи в 2025-м.

Возможным выходом может стать предоставление Украине кредита в $50 млрд под залог будущих доходов от замороженных российских активов. Эту идею будут рассматривать на саммите Большой семерки 13-15 июня.

В 2025 году продолжит действовать кредитная программа расширенного финансирования (EFF) от Международного валютного фонда.