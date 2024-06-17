Відновлення енергосистеми України: ЄБРР збільшить фінансування

Приватні компанії також можуть претендувати на фінансування

Наслідки влучання по енергетичній інфраструктурі. Фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розглядає можливість збільшення своєї підтримки для України, щоб допомогти країні подолати критичний дефіцит електроенергії, який загострюється напередодні третьої зими воєнного часу. Про це заявила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю для Bloomberg.

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Цього місяця ЄБРР виділив 300 млн євро Україні на допомогу державним енергетичним компаніям у ремонті пошкоджених об'єктів і будівництві нових децентралізованих генеруючих потужностей. Президентка банку зазначила, що фінансування може бути збільшене.

"Це лише початок, відправна точка, і ця сума може зрости. Ми досліджуємо можливості надання додаткової підтримки та розвитку системи виробництва електроенергії", – сказала Рено-Бассо, додавши, що приватні компанії також можуть претендувати на фінансування.

За її словами, ЄБРР продовжуватиме надавати підтримку в розмірі від 1,5 до 2 млрд євро на рік на інфраструктуру, енергетичну безпеку, відновлення та модернізацію. Після того як Росія змістила фокус атак з енергетичних мереж на руйнування електростанцій, "бізнесу необхідно диверсифікувати постачання", підкреслила Рено-Бассо.

Також вона акцентувала на важливості збереження програми Міжнародного валютного фонду та проведення антикорупційних реформ відповідно до угоди, щоб забезпечити подальшу підтримку, включно з виплатами кредиту в розмірі 2,2 млрд доларів для покриття бюджету.

На цей момент перспективи фінансування України до кінця цього року залишаються стабільними, оскільки міжнародні партнери, ймовірно, виконають свої зобов'язання щодо підтримки країни, зазначила Рено-Бассо.

"Однак 2025 рік, особливо зима, буде непростим. Потрібно більше ясності щодо того, як покрити фінансовий дефіцит", – сказала вона.