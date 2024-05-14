Долар та євро подорожчали. Курс валют НБУ
Фото: depositphotos.com

Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 15 травня, курс гривні відносно долара опустився на 6 копійок й склав 39,6799 за 1 долар. Стосовно євро національна валюта скинула 8 копійок і становить 42,8305 за 1 євро.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Дата$100€100
15.05.20243 967,9900 грн4 283,0500 грн
14.05.20243 961,9600 грн4 274,9500 грн
Читайте також
Королі тютюнової тіні
курс гривнікурс доларакурс нбукурси валюткурс євро