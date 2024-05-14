Долар та євро подорожчали. Курс валют НБУ

НБУ зафіксував курс гривні на рівні 39,6799 за 1 долар

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Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 15 травня, курс гривні відносно долара опустився на 6 копійок й склав 39,6799 за 1 долар. Стосовно євро національна валюта скинула 8 копійок і становить 42,8305 за 1 євро.

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