Долар та євро подорожчали. Курс валют НБУ
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 15 травня, курс гривні відносно долара опустився на 6 копійок й склав 39,6799 за 1 долар. Стосовно євро національна валюта скинула 8 копійок і становить 42,8305 за 1 євро.
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|Дата
|$100
|€100
|15.05.2024
|3 967,9900 грн
|4 283,0500 грн
|14.05.2024
|3 961,9600 грн
|4 274,9500 грн
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