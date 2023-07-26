Долар і євро у банках подорожчали. Готівкові курси

У середу, 26 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, зріс на 10 коп. і становить 36,75 грн. Курс продажу зріс на 8 коп. – до 37,48 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,10 грн, максимальний – 37,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,25 грн, максимальний – 37,80 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 9 коп. і становить 40,73 грн. Середній курс продажу підвищився на 5 коп. – до 41,78 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 39,80 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,40 грн, максимальний – 42,50 грн.