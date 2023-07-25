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МВФ покращив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 18:16
МВФ покращив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік - Фото
Фото: depositphotos.com

МВФ покращив на 0,2 в.п. до 3% прогноз зростання світової економіки у 2023 році. Наступного року глобальний ВВП також збільшиться на 3%, йдеться у звіті "Перспективи розвитку світової економіки".

Підвищення відсоткових ставок центральних банків для боротьби з інфляцією продовжує чинити тиск на глобальну економічну активність, вважають у МВФ.

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У Фонді прогнозують, що загальна світова інфляція знизиться з 8,7% у 2022 році до 6,8% у 2023 році та 5,2% у 2024 році.

Інфляція може залишатися високою і навіть прискоритися, якщо відбудуться подальші потрясіння, зокрема викликані ескалацією війни в Україні та екстремальними погодними явищами, що призведе до посилення грошово-кредитної політики, йдеться у звіті.

Нестабільність у фінансовому секторі може відновитись, оскільки ринки пристосовуються до подальшого посилення політики центральними банками.

Відновлення Китаю може сповільнитись, частково через невирішені проблеми на ринку нерухомості.

У МВФ вважають, що центральні банки повинні, як і раніше, приділяти увагу відновленню цінової стабільності, посилювати фінансовий нагляд та моніторинг ризиків, створювати бюджетні резерви.

Поліпшення пропозиції в економіці сприятиме бюджетній консолідації та більш плавному зниженню інфляції до цільових рівнів.

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Роман Бриль
інфляціяекономічне зростанняпрогноз МВФглобальна економіка
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