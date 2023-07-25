UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 18:16
МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год - Фото
Фото: depositphotos.com

МВФ улучшил на 0,2 п.п. до 3% прогноз роста мировой экономики в 2023 году. В следующем году глобальный ВВП также увеличится на 3%, говорится в отчете "Перспективы развития мировой экономики". 

Повышение процентных ставок центральных банков для борьбы с инфляцией продолжает оказывать давление на глобальную экономическую активность, считают в МВФ. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В Фонде прогнозируют, что общая мировая инфляция снизится с 8,7% в 2022 году до 6,8% в 2023 году и 5,2% в 2024 году.  

Инфляция может оставаться высокой и даже ускориться, если произойдут дальнейшие потрясения, в том числе вызванные эскалацией войны в Украине и экстремальными погодными явлениями, что приведет к ужесточению денежно-кредитной политики, говорится в отчете. 

Нестабильность в финансовом секторе может возобновиться, поскольку рынки приспосабливаются к дальнейшему ужесточению политики центральными банками.  

Восстановление Китая может замедлиться, отчасти из-за нерешенных проблем на рынке недвижимости.  

В МВФ считают, что центральные банки должны по-прежнему уделять внимание восстановлению ценовой стабильности, усиливать финансовый надзор и мониторинг рисков, создавать бюджетные резервы.  

Улучшение предложения в экономике будет способствовать бюджетной консолидации и более плавному снижению инфляции до целевых уровней. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Роман Брыль
инфляцияэкономический ростпрогноз мвфглобальная экономика
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 