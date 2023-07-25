МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год

МВФ улучшил на 0,2 п.п. до 3% прогноз роста мировой экономики в 2023 году. В следующем году глобальный ВВП также увеличится на 3%, говорится в отчете "Перспективы развития мировой экономики".

Повышение процентных ставок центральных банков для борьбы с инфляцией продолжает оказывать давление на глобальную экономическую активность, считают в МВФ.

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В Фонде прогнозируют, что общая мировая инфляция снизится с 8,7% в 2022 году до 6,8% в 2023 году и 5,2% в 2024 году.

Инфляция может оставаться высокой и даже ускориться, если произойдут дальнейшие потрясения, в том числе вызванные эскалацией войны в Украине и экстремальными погодными явлениями, что приведет к ужесточению денежно-кредитной политики, говорится в отчете.

Нестабильность в финансовом секторе может возобновиться, поскольку рынки приспосабливаются к дальнейшему ужесточению политики центральными банками.

Восстановление Китая может замедлиться, отчасти из-за нерешенных проблем на рынке недвижимости.

В МВФ считают, что центральные банки должны по-прежнему уделять внимание восстановлению ценовой стабильности, усиливать финансовый надзор и мониторинг рисков, создавать бюджетные резервы.

Улучшение предложения в экономике будет способствовать бюджетной консолидации и более плавному снижению инфляции до целевых уровней.

7 июня 2023 года Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2023 год.

17 июля бизнес впервые с начала войны оптимистично оценил перспективы экономического развития.

25 июля в Китае на фоне замедления экономики сменили руководителя центрального банка.

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