МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год
МВФ улучшил на 0,2 п.п. до 3% прогноз роста мировой экономики в 2023 году. В следующем году глобальный ВВП также увеличится на 3%, говорится в отчете "Перспективы развития мировой экономики".
Повышение процентных ставок центральных банков для борьбы с инфляцией продолжает оказывать давление на глобальную экономическую активность, считают в МВФ.
В Фонде прогнозируют, что общая мировая инфляция снизится с 8,7% в 2022 году до 6,8% в 2023 году и 5,2% в 2024 году.
Инфляция может оставаться высокой и даже ускориться, если произойдут дальнейшие потрясения, в том числе вызванные эскалацией войны в Украине и экстремальными погодными явлениями, что приведет к ужесточению денежно-кредитной политики, говорится в отчете.
Нестабильность в финансовом секторе может возобновиться, поскольку рынки приспосабливаются к дальнейшему ужесточению политики центральными банками.
Восстановление Китая может замедлиться, отчасти из-за нерешенных проблем на рынке недвижимости.
В МВФ считают, что центральные банки должны по-прежнему уделять внимание восстановлению ценовой стабильности, усиливать финансовый надзор и мониторинг рисков, создавать бюджетные резервы.
Улучшение предложения в экономике будет способствовать бюджетной консолидации и более плавному снижению инфляции до целевых уровней.
- 7 июня 2023 года Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2023 год.
- 17 июля бизнес впервые с начала войны оптимистично оценил перспективы экономического развития.
- 25 июля в Китае на фоне замедления экономики сменили руководителя центрального банка.
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