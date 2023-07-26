Доллар и евро в банках подорожали. Наличные курсы

В среду, 26 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со вторником вырос на 10 коп. и составляет 36,75 грн. Курс продаж вырос на 8 коп. – до 37,48 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,10 грн, максимальный – 37,05 грн. Для продажи минимальный курс – 37,25 грн, максимальный – 37,80 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 9 коп. и составляет 40,73 грн. Средний курс продаж повысился на 5 коп. – до 41,78 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,80 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,40 грн, максимальный – 42,50 грн.