Долар у банках подорожчав. Готівкові курси

У п'ятницю, 28 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, зріс на 15 коп. і становить 37,04 грн. Курс продажу зріс на 17 коп. – до 37,83 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,35 грн, максимальний – 37,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,55 грн, максимальний – 38,30 грн.

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Середній курс купівлі євро зменшився на 1 коп. і становить 40,92 грн. Середній курс продажу підвищився на 4 коп. – до 42,00 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 40,05 грн, максимальний – 41,50 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,60 грн, максимальний – 42,50 грн.