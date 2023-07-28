Доллар в банках подорожал. Наличные курсы
28.07.2023, 11:00
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 28 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом вырос на 15 коп. и составляет 37,04 грн. Курс продаж вырос на 17 коп. – до 37,83 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,35 грн, максимальный – 37,35 грн. Для продажи минимальный курс – 37,55 грн, максимальный – 38,30 грн.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 40,92 грн. Средний курс продаж повысился на 4 коп. – до 42,00 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,05 грн, максимальный – 41,50 грн. Для продажи минимальный курс – 41,60 грн, максимальный – 42,50 грн.
- США повысили ставку до максимума за 22 года: инфляция еще слишком высока, но рецессии не будет
- Бизнесу в регионах становится легче работать, несмотря на отток рабочих рук — опрос ЕБА
Читайте также
Последние новости
Комментарии