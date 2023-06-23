ЄБРР надав Укрексімбанку 50 млн євро на підтримку потерпілого від війни бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив надання державному Укрексімбанку 50 млн євро. Мета кредиту – фінансування приватного бізнесу і постраждалих від війни міст та інших населених пунктів, повідомляє пресслужба держбанку.

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Кредит, який підпадає під "Програму забезпечення стійкості та засобів для існування" ЄБРР, спрямовану на мінімізацію економічних збитків від війни, було підписано 23 червня в лондонській штаб-квартирі ЄБРР.

"Забезпечення фінансування через надійні фінансові установи-партнери, такі як "Укрексімбанк", незважаючи на війну, щоб приватний сектор і муніципалітети могли продовжувати працювати, надавати послуги та підтримувати економіку, є ключовим завданням місії ЄБРР у країні", – заявив керівний директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.

Половина ризику за кредитом буде покрита коштом Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР.

Торік у грудні ЄБРР надав кредит у розмірі 25 млн євро Львову з кредитною підтримкою США, що покриває половину кредиту, щоб забезпечити ліквідність для адаптації.

У травні 2023 року стало відомо, що ЄБРР втретє у своїй історії збільшить капітал – це робиться заради України.

21 червня в межах Конференції з питань відновлення України у Лондоні 19 міжнародних банків на чолі з ЄБРР підписали меморандум про створення платформи для спільних інвестицій в Україну.