ЄБРР надав Укрексімбанку 50 млн євро на підтримку потерпілого від війни бізнесу
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив надання державному Укрексімбанку 50 млн євро. Мета кредиту – фінансування приватного бізнесу і постраждалих від війни міст та інших населених пунктів, повідомляє пресслужба держбанку.
Кредит, який підпадає під "Програму забезпечення стійкості та засобів для існування" ЄБРР, спрямовану на мінімізацію економічних збитків від війни, було підписано 23 червня в лондонській штаб-квартирі ЄБРР.
"Забезпечення фінансування через надійні фінансові установи-партнери, такі як "Укрексімбанк", незважаючи на війну, щоб приватний сектор і муніципалітети могли продовжувати працювати, надавати послуги та підтримувати економіку, є ключовим завданням місії ЄБРР у країні", – заявив керівний директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне.
Половина ризику за кредитом буде покрита коштом Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР.
Торік у грудні ЄБРР надав кредит у розмірі 25 млн євро Львову з кредитною підтримкою США, що покриває половину кредиту, щоб забезпечити ліквідність для адаптації.
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