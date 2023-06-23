ЕБРР предоставил Укрэксимбанку 50 млн евро на поддержку пострадавшего от войны бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил предоставление государственному Укрэксимбанку 50 млн евро. Цель кредита – финансирование частного бизнеса и пострадавших от войны городов и других населенных пунктов, сообщает пресс-служба госбанка.

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Кредит, подпадающий под "Программу обеспечения устойчивости и средств к существованию" ЕБРР, направленную на минимизацию экономического ущерба от войны, был подписан 23 июня в лондонской штаб-квартире ЕБРР.

"Обеспечение финансирования через надежные финансовые учреждения-партнеры, такие как "Укрэксимбанк", несмотря на войну, чтобы частный сектор и муниципалитеты могли продолжать работать, оказывать услуги и поддерживать экономику, являются ключевой задачей миссии ЕБРР в стране", – заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Половина риска по кредиту будет покрыта за счет Специального фонда кризисного реагирования ЕБРР.

В декабре прошлого года ЕБРР предоставил кредит в размере 25 млн евро Львову с кредитной поддержкой США, покрывающей половину кредита, чтобы обеспечить ликвидность для адаптации.

В мае 2023 года стало известно, что ЕБРР в третий раз в своей истории увеличит капитал – это делается ради Украины.

21 июня в рамках Конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне 19 международных банков во главе с ЕБРР подписали меморандум о создании платформы для совместных инвестиций в Украину.