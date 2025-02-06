Фонд гарантування розпочав ліквідацію єдиного закарпатського банку

Фото: Комінвестбанк / Facebook

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру ліквідації збанкрутілого Комінвестбанку із Закарпаття та делегував повноваження ліквідатора банку. Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Ліквідація АТ "Комінвестбанк" триватиме протягом трьох років – з 6 лютого 2025 року до 5 лютого 2028 року включно.

Ліквідацію розпочато на підставі рішення Національного банку України від 4 лютого 2025 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Комінвестбанку.

Інформація про формат та строк прийняття вимог кредиторів буде оприлюднена додатково на вебсайті Фонду та на сторінці ФГВФО в соціальній мережі Facebook.

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за допомогою коштів від ліквідації та реалізації майна банку.

31 січня 2025 року Фонд уклав угоду, за якою неплатоспроможний Комінвестбанк передав активи й зобов'язання чернігівському АТ "Асвіо Банк", що належить братам В'ячеславу та Олександру Супруненкам.

Таким чином клієнти Комінвестбанку стали клієнтами Асвіо Банку, а Фонд гарантування отримав змогу вивести свою тимчасову адміністрацію. Під час її дії було виплачено 215 млн грн гарантованих вкладів, решта суми 250 млн грн перейшли до Асвіо Банку. Загальна сума переданих зобов'язань становить 303 млн грн.

Зобов’язання, що не передані банку, що приймає, погашатимуться в межах ліквідаційної процедури.