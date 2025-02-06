Фонд гарантирования приступил к ликвидации единственного закарпатского банка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре ликвидации обанкротившегося Коминвестбанка из Закарпатья и делегировал полномочия ликвидатора банка. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Ликвидация АО "Коминвестбанк" продлится в течение трех лет – с 6 февраля 2025 года по 5 февраля 2028 года включительно.
Ликвидация начата на основании решения Национального банка Украины от 4 февраля 2025 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации Коминвестбанка.
Информация о формате и сроках принятия требований кредиторов будет опубликована дополнительно на вебсайте Фонда и на странице ФГВФЛ в социальной сети Facebook.
Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться из средств от ликвидации и реализации имущества банка.
31 января 2025 года Фонд заключил соглашение, согласно которому неплатежеспособный Коминвестбанк передал активы и обязательства черниговскому АО "Асвио Банк", принадлежащему братьям Вячеславу и Александру Супруненко.
Таким образом, клиенты Коминвестбанка стали клиентами Асвио Банка, а Фонд гарантирования получил возможность вывести свою временную администрацию. В ходе ее действия было выплачено 215 млн грн гарантированных вкладов, остальные 250 млн грн перешли в Асвио Банк. Общая сумма переданных обязательств составляет 303 млн грн.
Обязательства, которые переданы принимающему банку, будут погашаться внутри ликвидационной процедуры.
- В августе 2024 года НБУ отнес Коминвестбанк к категории проблемных из-за его рисковой деятельности, представлявшей угрозу интересам вкладчиков и кредиторов. Тогда НБУ выявил ряд проблем, в том числе манипуляции с отчетностью, чтобы скрыть реальное финансовое положение банка. В начале декабря правление Национального банка Украины приняло решение о причислении Коминвестбанка к категории неплатежеспособных.
- Основной акционер Коминвестбанка – Владимир Гиссем, управляющий Ужгородским коньячным заводом. Согласно открытым реестрам, он является его бенефициарным владельцем.