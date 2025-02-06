Фонд гарантирования приступил к ликвидации единственного закарпатского банка

Фото: Коминвестбанк / Facebook

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к процедуре ликвидации обанкротившегося Коминвестбанка из Закарпатья и делегировал полномочия ликвидатора банка. Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Ликвидация АО "Коминвестбанк" продлится в течение трех лет – с 6 февраля 2025 года по 5 февраля 2028 года включительно.

Ликвидация начата на основании решения Национального банка Украины от 4 февраля 2025 года об отзыве банковской лицензии и ликвидации Коминвестбанка.

Информация о формате и сроках принятия требований кредиторов будет опубликована дополнительно на вебсайте Фонда и на странице ФГВФЛ в социальной сети Facebook.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться из средств от ликвидации и реализации имущества банка.

31 января 2025 года Фонд заключил соглашение, согласно которому неплатежеспособный Коминвестбанк передал активы и обязательства черниговскому АО "Асвио Банк", принадлежащему братьям Вячеславу и Александру Супруненко.

Таким образом, клиенты Коминвестбанка стали клиентами Асвио Банка, а Фонд гарантирования получил возможность вывести свою временную администрацию. В ходе ее действия было выплачено 215 млн грн гарантированных вкладов, остальные 250 млн грн перешли в Асвио Банк. Общая сумма переданных обязательств составляет 303 млн грн.

Обязательства, которые переданы принимающему банку, будут погашаться внутри ликвидационной процедуры.