Гривня почала дешевшати. Курс валют НБУ
02.10.2023, 09:00
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 2 жовтня курс гривні стосовно євро знизився на 19 копійок. Відносно долара національна валюта залишається без змін.
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