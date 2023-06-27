Гривня втратила в ціні. Курс валют НБУ
27.06.2023, 09:00
Фото: Pexels
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 27 червня курс гривні стосовно євро опустився на 15 копійок. Відносно долара національна валюта залишається на попередньому рівні.
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