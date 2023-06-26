Гривня подорожчала на 41 копійку. Курс валют НБУ
26.06.2023, 09:00
Фото: Юлія Березовська/пресцентр НБУ
Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 26 червня курс гривні стосовно євро піднявся на 41 копійку. Відносно долара національна валюта залишається на попередньому рівні.
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