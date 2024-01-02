Голова НБУ став банкіром року за версією The Banker

Фото: НБУ

Провідний міжнародний галузевий журнал The Banker назвав голову Національного банку України Андрія Пишного найкращим головою Центробанку у 2024 році в Європі та світі загалом. Про це йдеться на сайті видання.

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Званням "Центральний банкір року" за версією журналу Banker відзначають чиновників, яким найкраще вдалося стимулювати зростання та стабілізувати свою економіку.

Одним із досягнень НБУ, яке відзначили у галузевому виданні, є впровадження Power Banking. Створена за ініціативою Центробанку об'єднана мережа із 2375 відділень банків надавала клієнтам послуги під час блекаутів узимку 2022-2023 років.

"Я пишаюся тим, що разом із командою професіоналів НБУ я можу зробити важливий внесок у стійкість країни в ці важкі часи, зберігаючи макрофінансову стабільність навіть в умовах постійних атак ракетами та безпілотниками", – наводить The Banker слова Андрія Пишного.

За час правління Пишного до ключових здобутків НБУ належать:

→ зростання довіри до гривні. За даними НБУ, термінові вклади фізичних осіб у гривні за 11 місяців 2023 року зросли на 28%;

→ у внутрішній борговий ринок відновився зі збільшенням обсягу кредитів на 98% щодо 2022 року;

→ інфляція знизилася з 26,6% до 5,1% за перші 11 місяців 2023 року.

"Найголовніше, ми зберегли довіру українців до наших дій і до нашої національної валюти. Ці досягнення були б неможливими без підтримки та співпраці: війна активізувала як наші внутрішні зусилля, так і широкомасштабну допомогу з боку міжнародних партнерів, зокрема у фінансовому секторі", – сказав голова Нацбанку.

Міністром фінансів року за версією The Banker став костариканець Ногі Акоста. Його досягненням журнал назвав виключення Коста-Ріки із чорного списку країн ЄС, які не співпрацюють у податкових питаннях.