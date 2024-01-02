Голова НБУ став банкіром року за версією The Banker
Провідний міжнародний галузевий журнал The Banker назвав голову Національного банку України Андрія Пишного найкращим головою Центробанку у 2024 році в Європі та світі загалом. Про це йдеться на сайті видання.
Званням "Центральний банкір року" за версією журналу Banker відзначають чиновників, яким найкраще вдалося стимулювати зростання та стабілізувати свою економіку.
Одним із досягнень НБУ, яке відзначили у галузевому виданні, є впровадження Power Banking. Створена за ініціативою Центробанку об'єднана мережа із 2375 відділень банків надавала клієнтам послуги під час блекаутів узимку 2022-2023 років.
"Я пишаюся тим, що разом із командою професіоналів НБУ я можу зробити важливий внесок у стійкість країни в ці важкі часи, зберігаючи макрофінансову стабільність навіть в умовах постійних атак ракетами та безпілотниками", – наводить The Banker слова Андрія Пишного.
За час правління Пишного до ключових здобутків НБУ належать:
→ зростання довіри до гривні. За даними НБУ, термінові вклади фізичних осіб у гривні за 11 місяців 2023 року зросли на 28%;
→ у внутрішній борговий ринок відновився зі збільшенням обсягу кредитів на 98% щодо 2022 року;
→ інфляція знизилася з 26,6% до 5,1% за перші 11 місяців 2023 року.
"Найголовніше, ми зберегли довіру українців до наших дій і до нашої національної валюти. Ці досягнення були б неможливими без підтримки та співпраці: війна активізувала як наші внутрішні зусилля, так і широкомасштабну допомогу з боку міжнародних партнерів, зокрема у фінансовому секторі", – сказав голова Нацбанку.
Міністром фінансів року за версією The Banker став костариканець Ногі Акоста. Його досягненням журнал назвав виключення Коста-Ріки із чорного списку країн ЄС, які не співпрацюють у податкових питаннях.
- Наприкінці 2023 року НБУ визначив галузі економіки, які почуваються найліпше і найгірше.