Глава НБУ стал банкиром года по версии The Banker

Фото: НБУ

Ведущий международный отраслевой журнал The Banker назвал главу Национального банка Украины Андрея Пышного лучшим главой Центробанка в 2024 году в Европе и мире в целом. Об этом говорится на сайте издания.

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Званием "Центральный банкир года" по версии журнала Banker отмечают чиновников, которым наилучшим образом удалось стимулировать рост и стабилизировать свою экономику.

Одним из достижений НБУ, которое отметили в отраслевом издании, является внедрение Power Banking. Созданная по инициативе Центробанка объединенная сеть из 2375 отделений банков предоставляла клиентам услуги во время блекаутов зимой 2022-2023 годов.

"Я горжусь тем, что вместе с командой профессионалов НБУ я могу внести важный вклад в устойчивость страны в эти тяжелые времена, сохраняя макрофинансовую стабильность даже в условиях постоянных атак ракетами и беспилотниками", – приводит The Banker слова Андрея Пышного.

За время правления Пышного к ключевым достижениям НБУ относятся:

→ рост доверия к гривне. По данным НБУ, срочные вклады физических лиц в гривне за 11 месяцев 2023 года выросли на 28%;

→ внутренний долговой рынок восстановился с увеличением объема кредитов на 98% относительно 2022 года;

→ инфляция снизилась с 26,6% до 5,1% за первые 11 месяцев 2023 года.

"Самое главное, мы сохранили доверие украинцев к нашим действиям и к нашей национальной валюте. Эти достижения были бы невозможны без поддержки и сотрудничества: война активизировала как наши внутренние усилия, так и широкомасштабную помощь со стороны международных партнеров, в том числе в финансовом секторе", – сказал глава Нацбанка.

Министром финансов года по версии The Banker стал костариканец Ноги Акоста. Его достижением журнал назвал исключение Коста-Рики из черного списка стран ЕС, не сотрудничающих в налоговых вопросах.