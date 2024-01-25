Головний інституційний кредитор за рік надав Україні рекордні 2,1 млрд євро

ЄБРР на 20% збільшив інвестиції в Україну – з 1,7 млрд євро у 2022 році до 2,1 млрд євро у 2023-му

Фото ЄБРР

Україна у 2023 році отримала від Європейського банку реконструкції та розвитку, свого найбільшого інституційного інвестора, рекордні 2,1 млрд євро. Для порівняння, у 2022 році він надав 1,7 млрд євро, повідомила пресслужба банку.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Надалі під час війни ЄБРР планує продовжувати підтримку на рівні 1,5 млрд на рік, а коли почнеться активне відновлення, цей обсяг подвоять.

ЄБРР має п'ять пріоритетних сфер інвестицій в Україні, серед яких життєво важлива інфраструктура, продовольча безпека, торгівля та підтримка приватного сектору.

Наприкінці 2023 року на перший план також вийшла енергетична безпека.

Підписані угоди охоплювали кредит 200 млн євро для НАК "Нафтогаз України" за підтримки Норвегії та Нідерландів для створення стратегічних запасів природного газу на вже другий опалювальний сезон з початку російського вторгнення, а також кредит 150 млн євро для НЕК "Укренерго" під державну гарантію за підтримки Норвегії та Італії у складі великого пакета фінансування для забезпечення енергетичної безпеки.

У 2023 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вирішив втретє у своїй історії збільшити капітал. Це робиться заради того, щоб були гроші на продовження інвестицій в Україну.