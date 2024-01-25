Главный институциональный кредитор за год предоставил Украине рекордные 2,1 млрд евро

ЕБРР на 20% увеличил инвестиции в Украину – с 1,7 млрд евро в 2022 году до 2,1 млрд евро в 2023-м

Фото: ЕБРР

Украина в 2023 году получила от Европейского банка реконструкции и развития, своего крупнейшего институционального инвестора, рекордные 2,1 млрд евро. Для сравнения, в 2022 году он выделил 1,7 млрд евро, сообщила пресс-служба банка.

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В дальнейшем во время войны ЕБРР планирует продолжать поддержку на уровне 1,5 млрд в год, а когда начнется активное восстановление, этот объем удвоят.

У ЕБРР пять приоритетных сфер инвестиций в Украине, среди которых жизненно важная инфраструктура, продовольственная безопасность, торговля и поддержка частного сектора.

В конце 2023 года на первый план также вышла энергетическая безопасность.

Подписанные соглашения включали в себя кредит 200 млн евро для НАК "Нафтогаз Украины" при поддержке Норвегии и Нидерландов для создания стратегических запасов природного газа на уже второй отопительный сезон с начала российского вторжения, а также кредит 150 млн евро для НЭК "Укрэнерго" под государственную гарантию при поддержке Норвегии и Италии в составе крупного пакета финансирования для обеспечения энергетической безопасности.