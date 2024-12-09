Іноземні банки заробили в Росії $2,34 млрд у січні-вересні: хто найбільше

За дев’ять місяців 2024 року прибуток іноземних банків, які залишаються у РФ, зріс на 30% порівняно з аналогічним періодом торік

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За дев’ять місяців 2024 року іноземні банки, які залишаються в Росії, заробили чистого прибутку $2,34 млрд. Це на 30% більше порівняно з аналогічним періодом торік, йдеться у моніторингу KSE Institute.

Попри скорочення їхньої частки в активах банківської системи РФ до 2,41%, вони забезпечили 8,01% від її загального прибутку.

Серед цих банків найбільший прибуток отримав Raiffeisen Bank – 107,3 млрд рублів (близько $1,19 млрд), що становить 4,08% від загального прибутку банківської системи РФ за дев’ять місяців 2024 року.

Значні доходи також показали ICBC Bank (25,5 млрд рублів, або $283 млн), OTP Bank (22,5 млрд рублів, або $250 млн), Bank of China (9,9 млрд рублів, або $110 млн) і Credit Europe Bank (12 млрд рублів, або $133 млн).

За останні дев’ять місяців щонайменше три великі іноземні банки призупинили діяльність або в процесі виходу з російського ринку: UniCredit, Citigroup та JPMorgan Chase.

Це спричинило скорочення активів іноземних банків зі статусом "залишаються", проте їхній чистий прибуток і далі зростає, а іноземні банки все ще прибутковіші за місцеві фінансові установи, зазначають у KSE Institute.

Загалом у Росії і далі працюють 2223 міжнародні компанії, 1367 скорочують операції, а 452 завершили вихід.

У листопаді 2024 року 12 компаній ліквідували чи продали свій бізнес, а їхній сукупний дохід у 2021 році становив приблизно $1 млрд.

Серед них: Foss A/S, Kemppi, Mitutoyo, Nurminen Logistics, Spectrum Brands, Constantia Flexibles, Digital Agency, EVN AG, GXO Logistics, Jaguar (як частина Jaguar Land Rover), PPF Life insurance, LLC та Carlsberg. Остання, попри націоналізацію, все ж продала свої активи місцевій компанії VG Invest за $320 млн, що становить приблизно третину від їхньої оціненої вартості.