Иностранные банки заработали в России $2,34 млрд в январе-сентябре: кто больше всего

За девять месяцев 2024 года прибыль иностранных банков, остающихся в РФ, выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году

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За девять месяцев 2024 года остающиеся в России иностранные банки заработали чистой прибыли $2,34 млрд. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, говорится в мониторинге KSE Institute.

Несмотря на сокращение их доли в активах банковской системы РФ до 2,41%, они обеспечили 8,01% от общей прибыли.

Среди этих банков наибольшую прибыль получил Raiffeisen Bank – 107,3 млрд рублей (около $1,19 млрд), что составляет 4,08% от общей прибыли банковской системы РФ за девять месяцев 2024 года.

Значительные доходы также показали ICBC Bank (25,5 млрд рублей, или $283 млн), OTP Bank (22,5 млрд рублей, или $250 млн), Bank of China (9,9 млрд рублей, или $110 млн) и Credit Europe Bank (12 млрд рублей, или $133 млн).

За последние девять месяцев по меньшей мере три крупных иностранных банка приостановили деятельность или в процессе выхода с российского рынка: UniCredit, Citigroup и JPMorgan Chase.

Это привело к сокращению активов иностранных банков со статусом "остаются", однако их чистая прибыль продолжает расти, а иностранные банки все еще прибыльнее местных финансовых учреждений, отмечают в KSE Institute.

Всего в России продолжают работать 2223 международных компании, 1367 сокращают операции, а 452 завершили выход.

В ноябре 2024 года 12 компаний ликвидировали или продали свой бизнес, а их совокупный доход в 2021 году составил около $1 млрд.

Среди них: Foss A/S, Kemppi, Mitutoyo, Nurminen Logistics, Spectrum Brands, Constantia Flexibles, Digital Agency, EVN AG, GXO Logistics, Jaguar (как часть Jaguar Land Rover), PPF Life insurance, LLC и Carlsberg. Последняя, несмотря на национализацию, все же продала свои активы местной компании VG Invest за $320 млн, что составляет примерно треть их оцененной стоимости.