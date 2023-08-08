Італія обвалила акції своїх банків, несподівано анонсувавши новий податок

Уряд Джорджі Мелоні напередодні несподівано оголосив про запровадження одноразового додаткового податку на надприбутки банків. Акціонерам італійських банків рішення не сподобалося, пише Вloomberg.

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Прибутковість банків у 2023 році різко зросла у зв'язку з підвищенням відсоткових ставок Європейським центральним банком. Кредитори змогли підняти вартість позик, не виплачуючи більше за депозитами.

Отримані внаслідок запровадження 40%-ї ставки податку на прибуток банків близько 3 млрд євро уряд хоче спрямувати на допомогу тим, хто не може виплачувати іпотечні кредити, повідомили Reuters поінформовані джерела.

Після оголошення про затвердження урядом податку котирування UniCredit впали на 6,7%, Intesa Sanpaolo – на 8,6%. Обидва найбільші італійські банки нещодавно прозвітували про рекордне зростання виручки в умовах зростання ставок Європейського Центробанку.

Внаслідок падіння акцій італійські банки втратили 9,5 млрд євро ринкової вартості.

Деталі додаткового податку поки що не відомі. За інформацією джерел, уряд обиратиме між двома варіантами.

Перший передбачає стягнення податку в розмірі 40% на різницю між чистим процентним доходом у 2022 і 2021 роках, якщо різниця перевищує 3%. Другий спрямований на різницю в чистому процентному доході між 2023 і 2021 роками з мінімальною межею 6%. Податок не може перевищувати 25% акціонерного капіталу банку.

9 травня парламент Литви затвердив податок на непередбачений банківський прибуток у 2023 та 2024 роках. Він становитиме 60% від частини чистого прибутку фінансових організацій, яка на 50% перевищує середній прибуток за попередні чотири роки. Це дасть змогу поповнити бюджет на 410 млн євро. Гроші спрямують на пов'язані з обороною витрати.

Податки на надприбуток у банківському секторі вже запровадили Іспанія та Угорщина.