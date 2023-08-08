UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Италия обрушила акции своих банков, неожиданно анонсировав новый налог

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2023, 14:30
Италия обрушила акции своих банков, неожиданно анонсировав новый налог - Фото
Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (справа) и вице-премьер Маттео Сальвини (фото - EPA)

Правительство Джорджи Мелони накануне неожиданно объявило о введении одноразового дополнительного налога на сверхприбыли банков. Акционерам итальянских банков решение не понравилось, пишет Вloomberg.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Доходность банков в 2023 году резко возросла в связи с повышением процентных ставок Европейским центральным банком. Кредиторы смогли поднять стоимость ссуд, не выплачивая больше по депозитам.

Полученные в результате введения 40%-й ставки налога на прибыль банков около 3 млрд евро правительство хочет направить на помощь тем, кто не может выплачивать ипотечные кредиты, сообщили Reuters информированные источники.

После объявления об утверждении правительством налога котировки UniCredit упали на 6,7%, Intesa Sanpaolo – на 8,6%. Оба крупнейших итальянских банка недавно отчитались о рекордном росте выручки в условиях роста ставок Европейского Центробанка.

В результате падения акций итальянские банки потеряли 9,5 млрд евро рыночной стоимости.

Детали дополнительного налога пока не известны. По информации источников, правительство будет выбирать между двумя вариантами.

Первый предполагает взыскание налога в размере 40% на разницу между чистым процентным доходом в 2022 и 2021 годах, если разница превышает 3%. Второй направлен на разницу в чистом процентном доходе между 2023 и 2021 годами с минимальным пределом 6%. Налог не может превышать 25% акционерного капитала банка.

9 мая парламент Литвы утвердил налог на непредвиденную банковскую прибыль в 2023 и 2024 годах. Он составит 60% части чистой прибыли финансовых организаций, которая на 50% превышает среднюю прибыль за предыдущие четыре года. Это позволит пополнить бюджет на 410 млн евро. Деньги направят на связанные с обороной расходы.

Налоги на сверхприбыль в банковском секторе уже ввели Испания и Венгрия.

  • Ставка Европейского центробанка шесть лет была на уровне 0%, но с середины 2022 года она начала стремительно повышаться для борьбы с чрезмерной инфляцией.
  • В конце июля 2023 года Европейский центральный банк повысил учетную ставку на 0,25 п.п. – до 3,37%, самого высокого уровня с 2000 года, когда еще монеты и банкноты евро не были выпущены в обращение.
Вера Касиян
банкиналогииталияUniCreditIntesa Sanpaolo
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 