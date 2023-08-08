Италия обрушила акции своих банков, неожиданно анонсировав новый налог
Правительство Джорджи Мелони накануне неожиданно объявило о введении одноразового дополнительного налога на сверхприбыли банков. Акционерам итальянских банков решение не понравилось, пишет Вloomberg.
Доходность банков в 2023 году резко возросла в связи с повышением процентных ставок Европейским центральным банком. Кредиторы смогли поднять стоимость ссуд, не выплачивая больше по депозитам.
Полученные в результате введения 40%-й ставки налога на прибыль банков около 3 млрд евро правительство хочет направить на помощь тем, кто не может выплачивать ипотечные кредиты, сообщили Reuters информированные источники.
После объявления об утверждении правительством налога котировки UniCredit упали на 6,7%, Intesa Sanpaolo – на 8,6%. Оба крупнейших итальянских банка недавно отчитались о рекордном росте выручки в условиях роста ставок Европейского Центробанка.
В результате падения акций итальянские банки потеряли 9,5 млрд евро рыночной стоимости.
Детали дополнительного налога пока не известны. По информации источников, правительство будет выбирать между двумя вариантами.
Первый предполагает взыскание налога в размере 40% на разницу между чистым процентным доходом в 2022 и 2021 годах, если разница превышает 3%. Второй направлен на разницу в чистом процентном доходе между 2023 и 2021 годами с минимальным пределом 6%. Налог не может превышать 25% акционерного капитала банка.
9 мая парламент Литвы утвердил налог на непредвиденную банковскую прибыль в 2023 и 2024 годах. Он составит 60% части чистой прибыли финансовых организаций, которая на 50% превышает среднюю прибыль за предыдущие четыре года. Это позволит пополнить бюджет на 410 млн евро. Деньги направят на связанные с обороной расходы.
Налоги на сверхприбыль в банковском секторе уже ввели Испания и Венгрия.
- Ставка Европейского центробанка шесть лет была на уровне 0%, но с середины 2022 года она начала стремительно повышаться для борьбы с чрезмерной инфляцией.
- В конце июля 2023 года Европейский центральный банк повысил учетную ставку на 0,25 п.п. – до 3,37%, самого высокого уровня с 2000 года, когда еще монеты и банкноты евро не были выпущены в обращение.
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