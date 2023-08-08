Италия обрушила акции своих банков, неожиданно анонсировав новый налог

Правительство Джорджи Мелони накануне неожиданно объявило о введении одноразового дополнительного налога на сверхприбыли банков. Акционерам итальянских банков решение не понравилось, пишет Вloomberg.

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Доходность банков в 2023 году резко возросла в связи с повышением процентных ставок Европейским центральным банком. Кредиторы смогли поднять стоимость ссуд, не выплачивая больше по депозитам.

Полученные в результате введения 40%-й ставки налога на прибыль банков около 3 млрд евро правительство хочет направить на помощь тем, кто не может выплачивать ипотечные кредиты, сообщили Reuters информированные источники.

После объявления об утверждении правительством налога котировки UniCredit упали на 6,7%, Intesa Sanpaolo – на 8,6%. Оба крупнейших итальянских банка недавно отчитались о рекордном росте выручки в условиях роста ставок Европейского Центробанка.

В результате падения акций итальянские банки потеряли 9,5 млрд евро рыночной стоимости.

Детали дополнительного налога пока не известны. По информации источников, правительство будет выбирать между двумя вариантами.

Первый предполагает взыскание налога в размере 40% на разницу между чистым процентным доходом в 2022 и 2021 годах, если разница превышает 3%. Второй направлен на разницу в чистом процентном доходе между 2023 и 2021 годами с минимальным пределом 6%. Налог не может превышать 25% акционерного капитала банка.

9 мая парламент Литвы утвердил налог на непредвиденную банковскую прибыль в 2023 и 2024 годах. Он составит 60% части чистой прибыли финансовых организаций, которая на 50% превышает среднюю прибыль за предыдущие четыре года. Это позволит пополнить бюджет на 410 млн евро. Деньги направят на связанные с обороной расходы.

Налоги на сверхприбыль в банковском секторе уже ввели Испания и Венгрия.