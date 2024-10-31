Ключовий учасник платіжного експерименту, який зацікавив Росію, вийшов із проєкту

Bis Фото cb.is

Банк міжнародних розрахунків (BIS) виходить із проєкту цифрових транскордонних платежів mBridge, пише Reuters.

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Генеральний директор BIS Агустін Карстенс оголосив про цей крок після того, як його запитали, чи може mBridge стати основою для країн БРІКС, включно з Росією, для обходу міжнародних санкцій. Він відкинув цю ідею.

За його словами, BIS виходить із проєкту mBridge не тому, що він провалився, і не з політичних міркувань, а здебільшого через те, що "він перебуває на тому рівні, коли партнери можуть продовжувати його самостійно".

Карстенс заявив, що mBridge передано центральним банкам Китаю, Гонконгу, Саудівської Аравії, Таїланду та ОАЕ. Китай відповідав за технологічну робочу групу і нещодавно поділився планами щодо відкриття вихідного коду програмного забезпечення на основі блокчейну.

Тим часом раніше цього тижня Банк Китаю (Гонконг) оголосив, що він став першим повністю чинним банком Гонконгу, який інтегрувався з mBridge. Він використовуватиме платформу для деяких платежів корпоративних клієнтів.

Стосовно питання санкцій Карстенс сказав: "mBridge – це не міст БРІКС, і я повинен це заявити категорично. mBridge не був створений для задоволення потреб БРІКС".

Він підкреслив, що Банк міжнародних розрахунків не співпрацює з жодною країною, на яку поширюються санкції, і так продовжуватиметься надалі.